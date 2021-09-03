"Новатэк" предложил партнерам по "Арктик СПГ - 2" купить 10% в перевалочном хабе

ВЛАДИВОСТОК, 3 сентября. /ТАСС/. "Новатэк" предложил всем партнерам по проекту "Арктик СПГ - 2" приобрести 10%-ную долю в дочерней компании "Арктическая перевалка" (является оператором двух строящихся перегрузочных комплексов СПГ на Камчатке и в Мурманской области). Об этом сообщил журналистам глава "Новатэка" Леонид Михельсон в кулуарах Восточного экономического форума.

"Наш партнер Mitsui рассматривает войти в перевалку, думаю, в этом году они примут решение. Мы всем партнерам предложили, которые имеют 10% в "Арктик СПГ - 2". Можем дать по 10% в перевалке. Тотаl вошел, остальные рассматривает. Только этим партнерам", - сказал он.