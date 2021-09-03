Минстрой: проект трассы М-12 Москва - Екатеринбург может столкнуться с нехваткой рабочих

ЕКАТЕРИНБУРГ, 3 сентября. /ТАСС/. Строящаяся трасса М-12 Москва - Казань - Екатеринбург рискует столкнуться с нехваткой рабочих кадров и ростом цен на оборудование и стройматериалы. Об этом сообщил первый замминистра строительства и ЖКХ РФ Александр Ломакин.

"Мы понимаем, что для реализации этого проекта должно быть задействовано большое количество и человеческих ресурсов, и материалов, машин, механизмов. Риски в первую очередь связаны с дефицитом рабочих кадров. Минстрой занимается этим вопросом о привлечении и трудовых мигрантов, и по увеличению количества трудовых ресурсов внутри страны", - сказал он на заседании объединения "Депутатская вертикаль" в Екатеринбурге, посвященному строительству трассы.

По словам замминистра, есть сложности и с ростом цен на материалы и оборудование. "Также ведем работу в этом направлении, выпущено постановление правительства РФ, и Минстрой актуализировал приказ, позволяющий пересматривать стоимости контрактов в сторону увеличения. Ведется работа по актуализации индексов, по наполнению системы ФГИС ЦС, чтобы стоимости работ, в том числе связанных со строительством трассы, были максимально актуальны", - добавил Ломакин.

Председатель правления ГК "Автодор" Вячеслав Петушенко добавил, что строительство трассы позволит увеличить грузооборот на участке Казань - Екатеринбург до 5 млн тонн, а на всем участке от Москвы до Екатеринбурга прирост среднегодового ВРП составит 58 млрд рублей.

В апреле президент РФ Владимир Путин в послании Федеральному собранию заявил, что строящаяся автомобильная трасса из Москвы в Казань должна быть продлена до Екатеринбурга, а строительство всей трассы - завершено до 2024 года. Ожидается, что время в пути по новой автодороге от Казани до Екатеринбурга сократится в два раза: с 14 до семи часов.

Общая протяженность участка Казань - Екатеринбург составит 800 км. Дорога пройдет по существующей трассе М-7 и частично будет бесплатной. Протяженность платных участков будущей трассы - 288 км (от Дюртюлей до Ачита).