Калужский завод Volkswagen приостановит производство в сентябре из-за дефицита электроники

ТАСС, 3 сентября. Завод Volkswagen в Калуге несколько раз в сентябре приостановит работу производства из-за нехватки полупроводников, сообщили в пресс-службе автопроизводителя.

"В связи со сложившейся ситуацией объем производства компании в сентябре будет снижен. По предварительным данным, производство в Калуге будет приостановлено со 2 по 3 сентября, с 9 по 10 сентября, с 16 по 17 сентября и с 20 по 24 сентября", - рассказали в компании.

В Volkswagen отметили, что объем производства в сентябре будет снижен в связи с простоями.

"Как только в ситуации с поставками полупроводников наметятся улучшения, мы увеличим объемы производства, чтобы удовлетворять стабильный спрос на нашу продукцию", - добавили в пресс-службе.

Ранее в четверг глава Минпромторга Денис Мантуров в кулуарах Восточного экономического форума (ВЭФ) сообщил, что министерство не исключает дальнейших остановок автозаводов в РФ из-за дефицита компонентов.

В последние месяцы мировые автопроизводители испытывают проблемы из-за дефицита на рынке полупроводников и других автокомпонентов. Российский "Автоваз" несколько раз за последние месяцы приостанавливал производство из-за проблем с поставками электронных компонентов.

На заводе в Калуге производятся модели Volkswagen Tiguan, Volkswagen Polo и Skoda Rapid, его максимальная производственная мощность составляет 225 тыс. автомобилей в год. Территория предприятия включает автомобильное производство Volkswagen и Skoda, а также завод по производству бензиновых двигателей 1.6 MPI.