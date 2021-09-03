Более 300 делегаций от компаний примут участие в Тюменском нефтегазовом форуме

ТЮМЕНЬ, 3 сентября. /ТАСС/. Более 300 делегаций различных компаний зарегистрировались на Тюменский нефтегазовый форум (TNF). Помимо традиционных партнеров, к форуму присоединились Газпромбанк, Промсвязьбанк, Huawei, впервые на TNF приедут участники из Казахстана, сообщила пресс-служба форума в пятницу.

"Впервые за всю историю Тюменского нефтегазового форума в нем примут участие более 300 делегаций различных компаний. Помимо традиционных партнеров, таких как "Газпром нефть", "Лукойл", "Сургутнефтегаз", ПАО "НОВАТЭК", ТИУ, ТюмГУ, "Цифра", Концерн ВКО "Алмаз - Антей", к форуму присоединись новые компании: Газпромбанк, Промсвязбанк, ГК Astra Linux, Huawei, ПАО "ЯТЭК", группа компаний ВТС, "ГринЭко Инвест", "Лаборатория Касперского" и многие другие", - говорится в сообщении.

В пресс-службе добавили, что к списку крупных нефтегазовых компаний впервые добавилась компания "Транснефть". В состав делегации войдут вице-президент предприятия Павел Ревель-Муроз и главный механик Павел Шотер, они примут участие в совещании с вице-премьером РФ Юрием Борисовым, посвященном взаимодействию предприятий ОПК и ТЭК.

По словам заместителя губернатора Тюменской области Андрея Пантелеева, в прошлом году из-за ограничений очное участие зарубежных гостей было ограничено, в этом году возможностей для участия будет больше. Так, впервые на форум приедут участники из Казахстана. "У коллег из республики накоплен большой опыт в нефтегазовой отрасли, внедряются самые современные технологии. На выставке TNF Казахстан разместит уникальную экспозицию разработок и достижений нефтегазовой отрасли страны", - отметил он.

Также форум посетит делегация Франко-российской Торгово-промышленной палаты (CCI France Russie), она организует для своих компаний-членов бизнес-миссию. Как сообщили в пресс-службе форума, в состав делегации войдут представители шести международных компаний: Aggreko (распределенная энергогенерация), E.On Connecting Energies (энергетика), Schneider Electric (управление электроэнергией), Soprema (строительные материалы), Sodexo (организация питания) и Sundyne (центробежные насосы и компрессоры). Руководители компаний-членов CCI France Russie выступят спикерами деловой программы и поделятся прогнозами развития технологий и услуг для нефтегазовой отрасли. На полях форума Франко-российская Торгово-промышленная палата организует для своих делегатов встречи с правительством Тюменской области и предпринимателями, добавили организаторы.

TNF 2021 пройдет в Западно-Сибирском инновационном центре в Тюмени с 14 по 16 сентября. Он включает более 30 мероприятий - пленарные сессии, технологические дни и дни поставщика энергетических компаний, круглые столы, деловые завтраки, мастер-классы, конференции, онлайн-площадки и т. д. Организаторами выступают правительство РФ и правительство Тюменской области.