Путин заявил о сокращении темпов депопуляции на Дальнем Востоке

ВЛАДИВОСТОК, 3 сентября. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин заявил, что темпы выезда людей с Дальнего Востока сократились, более того, есть примеры, когда люди наоборот приезжают жить и работать в регион.

"Темпы депопуляции, темпы выезда сократились. Люди продолжают уезжать, но темпы выезда сократились, а по некоторым направлениям, мы видим, идет приток. Там, где создаются хорошие предприятия", - сказал президент, выступая на пленарном заседании Восточного экономического форума (ВЭФ).

Именно для этого и проводится ВЭФ, чтобы искать перспективные проекты и их реализовывать, добавил глава государства.

Судостроительный комплекс "Звезда"

Президент привел в пример судостроительный комплекс "Звезда" в Приморье. "Там не хватает даже специалистов, они приезжают из других регионов России. Вот так и надо работать, - подчеркнул Путин. - Такие проекты и нужны, чтобы не лозунгами сюда людей привлекать, а хорошей, интересной, перспективной и хорошооплачиваемой работой".

По словам главы государства, таких доков, как на "Звезде" не было даже в Советском Союзе. "Такого масштаба судостроения не было даже в Советском Союзе, но в России теперь есть. Надеюсь, это будет развиваться дальше", - заключил Путин.

Он в очередной раз призвал в целом создавать на Дальнем Востоке благоприятные условия для жизни людей. По словам президента, государство должно играть в этих процессах решающую роль в части жилищного строительства, организации систем здравоохранения, образования. "В общем, целый набор мероприятий социального характера, который государство уже реализует, и мы будем наращивать эти усилия", - резюмировал глава государства.