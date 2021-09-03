ВТБ профинансирует строительство логистического узла приморской компании "Южморрыбфлот"

ВЛАДИВОСТОК, 3 сентября /ТАСС/. ВТБ и производитель рыбных консервов "Южморрыбфлот" (Приморский край) в ходе Восточного экономического форума (ВЭФ) договорились о финансировании банком строительства логистического узла компании. Об этом сообщила в пятницу пресс-служба кредитной организации.

"ВТБ организует финансирование обустройства логистического узла АО "Южморрыбфлот", одного из ведущих в ДФО производителей рыбных консервов. Планируется строительство холодильного комплекса для рыбной продукции вместимостью 15 тыс. тонн и общим грузооборотом 230 тыс. тонн в год. Сумма инвестиций - 1,2 млрд рублей", - говорится в сообщении.

Ранее сообщалось еще о двух подписанных на форуме соглашениях ВТБ с рыбопромышленными компаниями Дальнего Востока. Компания "Морской волк" построит при поддержке банка два среднетоннажных промысловых судна (вместимостью 1 тыс. тонн каждое) и морозильный траулер (объем переработки 450 тонн рыбы в сутки), инвестиции в проект составят 7 млрд рублей. Также ВТБ профинансирует строительство шести новых траулеров-сейнеров для рыболовецкого колхоза им. Ленина на Камчатке, они будут превосходить нынешние малые суда предприятия по мощности, мобильности и вместительности трюмов, сумма инвестиций - 1,5 млрд рублей.

"ВТБ ежегодно активно участвует в деловой программе Восточного экономического форума. Традиционно особое внимание мы уделяем предприятиям рыбохозяйственного комплекса, который играет ключевую роль в экономике Дальнего Востока. С начала текущего года мы одобрили финансирование проектов среднего и малого бизнеса в этом направлении на 50 млрд рублей, они должны стать драйвером роста бизнеса наших клиентов и рыбной отрасли России в целом, а также будут способствовать социально-экономическому развитию регионов Дальнего Востока. Реализацию всех достигнутых договоренностей нам поможет обеспечить глубокая отраслевая экспертиза ВТБ и накопленный опыт поддержки инвестпроектов в различных отраслях экономики", отмечает заместитель президента - председателя правления ВТБ Денис Бортников, его цитирует пресс-служба.

VI Восточный экономический форум проходит во Владивостоке 2-4 сентября в гибридном формате, главная тема деловой программы - "Новые возможности Дальнего Востока в меняющемся мире". Помимо основных мероприятий, состоятся Молодежный ВЭФ и форум "ВЭФ Юниор", а также выставка "Улица Дальнего Востока". Организатором форума выступает Фонд Росконгресс. ТАСС - генеральный информационный партнер и официальное фотохост-агентство мероприятия.