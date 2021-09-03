Чекунков заявил, что динамика грузооборота по СМП показывает его готовность изменениям

ВЛАДИВОСТОК, 3 сентября. /ТАСС/. Северный морской путь готов к большим изменениям, об этом свидетельствует возрастающая динамика грузооборота, сообщил глава Минвостокразвития Алексей Чекунков в рамках Восточного экономического форума (ВЭФ).

"Мы видим, что момент наступления резких изменений пришел. Это показывает и динамика грузооборота, <…> и развитие каботажных перевозок, которые показывают очень уверенный рост. <…> Перевозки по СМП не должны быть подвигом, это должен быть сервис", - сказал Чекунков.

Министр напомнил, что за время текущей навигации из Петербурга в этом году было перевезено порядка 260 тыс. тонн грузов. Ожидается, что до конца года будет перевезено 360 тыс. тонн.

В рамках выступления на пленарном заседании ВЭФ президент России Владимир Путин призвал проработать предложение о регулярных рейсах с технологической точки зрения, в том числе в части обустройства портовой инфраструктуры и обеспечения безопасности.