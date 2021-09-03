{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Восточный экономический форум

Чекунков заявил, что динамика грузооборота по СМП показывает его готовность изменениям

Глава Минвостокразвития отметил, что за время текущей навигации из Петербурга в этом году было перевезено порядка 260 тыс. тонн грузов

ВЛАДИВОСТОК, 3 сентября. /ТАСС/. Северный морской путь готов к большим изменениям, об этом свидетельствует возрастающая динамика грузооборота, сообщил глава Минвостокразвития Алексей Чекунков в рамках Восточного экономического форума (ВЭФ).

"Мы видим, что момент наступления резких изменений пришел. Это показывает и динамика грузооборота, <…> и развитие каботажных перевозок, которые показывают очень уверенный рост. <…> Перевозки по СМП не должны быть подвигом, это должен быть сервис", - сказал Чекунков.

Министр напомнил, что за время текущей навигации из Петербурга в этом году было перевезено порядка 260 тыс. тонн грузов. Ожидается, что до конца года будет перевезено 360 тыс. тонн.

В рамках выступления на пленарном заседании ВЭФ президент России Владимир Путин призвал проработать предложение о регулярных рейсах с технологической точки зрения, в том числе в части обустройства портовой инфраструктуры и обеспечения безопасности.

Теги
РоссияЧекунков, Алексей ОлеговичВосточный экономический форум
Восточный экономический форум
"Новатэк" считает невыгодным для себя экспорт газа по трубопроводам "Газпрома"
По словам главы компании Леонида Михельсона, "Новатэк" не планирует больше выходить с предложением разрешить ей экспорт газа трубопроводным транспортом
Читать полностью