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Восточный экономический форум

Минпромторг не исключает привлечения иностранных партнеров к проекту создания Checkmate

ВЛАДИВОСТОК, 3 сентября. /ТАСС/. Иностранные инвесторы из стран, у которых партнерские отношения с Россией, могут быть привлечены к проекту создания российского однодвигательного истребителя Checkmate. Об этом заявил глава Минпромторга РФ Денис Мантуров в интервью телеканалу РБК в рамках ВЭФ.

"Это будут российские инвестиции как со стороны бюджета, так и внебюджетных источников. При этом мы не исключаем привлечения иностранных партнеров, если будут такие интересные предложения, инвесторов из тех стран, с которыми у нас партнерские отношения", - сказал он.

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Мантуров, Денис ВалентиновичРоссияВосточный экономический форум
Восточный экономический форум
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