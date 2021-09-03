Минпромторг не исключает привлечения иностранных партнеров к проекту создания Checkmate

ВЛАДИВОСТОК, 3 сентября. /ТАСС/. Иностранные инвесторы из стран, у которых партнерские отношения с Россией, могут быть привлечены к проекту создания российского однодвигательного истребителя Checkmate. Об этом заявил глава Минпромторга РФ Денис Мантуров в интервью телеканалу РБК в рамках ВЭФ.

"Это будут российские инвестиции как со стороны бюджета, так и внебюджетных источников. При этом мы не исключаем привлечения иностранных партнеров, если будут такие интересные предложения, инвесторов из тех стран, с которыми у нас партнерские отношения", - сказал он.