В "Новатэке" ожидают, что будущая зима будет теплее предыдущей

ВЛАДИВОСТОК, 3 сентября. /ТАСС/. "Новатэк" ожидает, что предстоящая зима окажется теплее, чем предыдущая. Об этом сообщил журналистам глава "Новатэка" Леонид Михельсон в кулуарах Восточного экономического форума.

"Я думаю, будет теплее, чем в прошлую зиму", - сказал он. Зимние температуры влияют на спрос на российский газ в Европе. Традиционно прогноз температуры на зиму делает российский газовый холдинг "Газпром".

Михельсон также заметил, что "Новатэк" не ожидает в дальнейшем сильной конкуренции на рынке СПГ. При этом в ближайшее время цена СПГ начнет уходить от привязки к нефти, произойдет резкий рост спотового рынка, считает Михельсон.

"Этот рынок будет очень резко развиваться, такой явной конкуренции не будет. Думаю, что два события будет происходить в ближайшее время: это отвязка от ценовой привязки газа от нефти и увеличение спотового рынка", - сказал он.