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Восточный экономический форум

В ДФО появится преференциальный режим для производства стройматериалов

Президент РФ Владимир Путин отмечал, что в ближайшее время необходимо кратно увеличить их производство в регионе

ВЛАДИВОСТОК, 3 сентября. /ТАСС/. Отдельный преференциальный режим для предприятий по производству стройматериалов появится в ДФО, соответствующее поручение даст вице-премьер - полпред президента в Дальневосточном федеральном округе Юрий Трутнев.

"Уже по результатам форума обязательно дам коллегами из Министерства по развитию Дальнего Востока поручение создать отдельный преференциальный режим именно для предприятий по производству стройматериалов", - сказал он журналистам по итогам пленарного заседания Восточного экономического форума (ВЭФ).

В пятницу президент РФ Владимир Путин, выступая на пленарном заседании ВЭФ, отметил, что дефицит строительных материалов является "острой специфической проблемой Дальнего Востока", подчеркнув, что в ближайшее время необходимо кратно увеличить их производство в регионе.

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РоссияВосточный экономический форум
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