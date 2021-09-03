ДОМ.РФ готов подключиться к разработке мастер-планов для городов Дальнего Востока

ВЛАДИВОСТОК, 3 сентября. /ТАСС/. ДОМ.РФ уже разработал мастер-планы для шести дальневосточных городов и готов продолжить эту работу. Об этом сообщил журналистам в пятницу гендиректор ДОМ.РФ Виталий Мутко по итогам пленарного заседания Восточного экономического форума (ВЭФ).

"ДОМ.РФ уже разработал мастер-планы для шести городов на Дальнем Востоке. Во Владивостоке он уже реализуется. Мы готовы к этой работе", - сказал Мутко.

Президент России Владимир Путин, выступая на пленарном заседании ВЭФ, сообщил, что программу развития и мастер-планы для каждого города Дальнего Востока нужно подготовить в течение двух лет. Первый из них глава государства предложил утвердить уже на следующем форуме и приступить к реализации.

Мутко ранее сообщил на ВЭФ, что ДОМ.РФ инвестировал в развитие городской среды и создание мастер-планов в регионах Дальнего Востока до 6 млрд рублей.

VI Восточный экономический форум проходит во Владивостоке 2-4 сентября в гибридном формате, главная тема деловой программы - "Новые возможности Дальнего Востока в меняющемся мире". Помимо основных мероприятий состоится Молодежный ВЭФ и форум "ВЭФ Юниор", а также выставка "Улица Дальнего Востока". Организатором форума выступает Фонд Росконгресс. ТАСС - генеральный информационный партнер и официальное фотохост-агентство мероприятия.