ВЭБ.РФ поддержал инициативу "Сбера" создать коалицию по продвижению практик ESG в России

ВЛАДИВОСТОК, 3 сентября. /ТАСС/. ВЭБ.РФ поддерживает предложение "Сбера" создать коалицию по продвижению практик устойчивого развития в России, говорится в сообщении пресс-службы госкорпорации.

"Мы уже более месяца работаем с коллегами из "Сбера" над конкретными параметрами этого соглашения. Мы видим огромную работу, проделанную "Сбером" в областях оценки ESG-рисков и ESG-рейтингования корпоративных заемщиков, оценки углеродного следа на уровне каждого конкретного предприятия, а также инструментов портфельного анализа ESG-рисков", - отметили там.

В госкорпорации добавили, что считают правильным, когда общую, первоклассную инфраструктуру для ESG-трансформаций российского бизнеса создают сами участники рынка.

Ранее рабочая группа с участием ВЭБ.РФ направила в правительство национальную систему "зеленого" финансирования, которая станет методологической основой рынка "зеленых" финансов в России. По этой системе в России в 2021 году уже выпущено инструментов на сумму порядка 100 млрд рублей. Среди эмитентов, которые уже получили "скидку за зеленость", - Москва, "Росатом" и Группа "Синара", рассказали в госкорпорации.

"Зеленое" финансирование

"Зеленое" финансирование - один из инструментов так называемого ответственного инвестирования, предполагающего внедрение в стратегию развития компаний факторов окружающей среды, социального развития и корпоративного управления. Предполагает предоставление на проект денежных средств при условии улучшения окружающей среды, смягчения последствий изменения климата и более эффективного использования ресурсов.