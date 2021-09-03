В ВЭБ.РФ считают, что в России нужно создать платформу для тиражирования проектов-эмоций

МОСКВА, 3 сентября. /ТАСС/. Онлайн-платформу для сбора так называемых проектов-эмоций - инициатив, которые улучшают городскую среду без серьезных финансовых затрат - нужно создать в России. Тогда регионы смогут выбирать для себя наиболее подходящие практики и применять их на своей территории. Такое мнение высказала главный управляющий партнер по городскому развитию ВЭБ.РФ, гендиректор Моногорода.рф Ирина Макиева на Восточном экономическом форуме.

"Мы в ВЭБ.РФ понимаем, что сегодня мало просто делать города комфортными, нужно наполнять их эмоциями, чтобы горожанам не было скучно в родном городе. Совместно со студентами российских вузов, международными экспертами будем работать над внедрением проектов-эмоций в городах. <…> Было бы правильно создать онлайн-платформу для сбора таких инициатив, чтобы ими можно было делиться и масштабировать в городах", - приводит слова Макиевой пресс-служба ВЭБ.РФ.

Проекты-эмоции будут запускаться в регионах при поддержке ВЭБ.РФ. Во время ВЭФ были представлены некоторые из них: представители Казанского федерального университета рассказали о городских инициативах в сфере экопросвещения населения, Томский государственный университет презентовал проект сети кампусных "живых" лабораторий в вузах Томска, где планируется тестировать новые решения для комфортной городской среды.