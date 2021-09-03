Новый инвестор направит более 2 млрд рублей на развитие курорта Шерегеш в Кузбассе

КЕМЕРОВО, 3 сентября. /ТАСС/. Компания "Сибшахтострой" инвестирует свыше 2,1 млрд рублей в строительство туристической инфраструктуры на популярном горнолыжном курорте Шерегеш на юге Кемеровской области. Соответствующее соглашение на Восточном экономическом форуме подписали губернатор Кузбасса Сергей Цивилев и гендиректор компании Константин Ивушкин.

"Шерегеш активно развивается, он уже вошел в топ горнолыжных курортов России, зимой его посетило свыше 2 млн туристов. Теперь у нас две задачи: сделать его круглогодичным и выйти на мировой уровень, занять достойное место в рейтинге мировых курортов. Реализация заключенного сегодня соглашения позволит привлечь для развития Шерегеша 2 млрд 138,2 млн рублей дополнительного финансирования, будет способствовать созданию 173 новых рабочих мест", - приводятся в сообщении слова главы региона.

В рамках соглашения инвестор планирует построить на курорте канатную дорогу с сервисной и развлекательной зонами, а также гостиницу на 120 номеров со СПА-комплексом. Работы будут начаты уже в текущем году и завершатся поэтапно к началу 2026 года.

Развитие горнолыжного курорта Шерегеш включено в программу социально-экономического развития Кузбасса до 2024 года, которую в марте утвердил премьер-министр Михаил Мишустин. Туризм для Кемеровской области, где добывается больше половины российского угля, должен стать одним из ключевых направлений по диверсификации экономики. Для этого по программе СЭР будет выделено 3,2 млрд рублей из бюджета на реализацию инфраструктурных проектов в Шерегеше - строительство дорог, модернизацию коммунальных сетей.

Власти региона, в свою очередь, работают с бизнесом для привлечения внебюджетных инвестиций в Шерегеш, ожидается, что к 2025 году они составят не менее 8,45 млрд рублей. Средства пойдут на строительство гостиниц, новых трасс и подъемников. Рассматривается вопрос о строительстве аэропорта рядом с горнолыжным курортом. Это позволит повысить привлекательность курорта и нарастить турпоток в Кузбасса.