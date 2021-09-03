Артамонов: в Липецкой области необходимо расширение производства масличных культур

ЛИПЕЦК, 3 сентября. /ТАСС/. Расширение производства масличных культур необходимо в Липецкой области, заявил глава администрации региона Игорь Артамонов, комментируя состоявшийся в области местный семинар "День Сои Липецк 2021".

"Запускаются два завода по переработке масличных культур общим объемом 1 млн тонн, для них потребуется сырье, в первую очередь местных производителей", - сказал Артамонов.

В рамках мероприятия сельхозпроизводители представили свыше 30 сортов масличной культуры, рассказали об их характеристиках и помогли специалистам подобрать тот или иной сорт, ориентируясь на группу спелости, потенциальную урожайность, устойчивость к засухе и заболеваниям.

"Липецкие аграрии - наша гордость, они грамотно сочетают многолетний опыт с передовыми разработками, применяют самые современные технологии в выращивании агрокультур и работают с большой любовью к своему делу", - продолжил Артамонов. Он заметил, что ежегодно труд сельхозпроизводителей "приносит рекордные результаты, а государственная поддержка позволяет эффективно развивать отрасль".

В пресс-службе администрации региона в свою очередь пояснили, что соя на данный момент является очень перспективной масличной культурой." Интерес к ней во всем мире велик, так как она является одним из наиболее важных источников белка и масла, также соя служит предшественником для посева зерновых культур, поскольку является отличным азотофиксатором", - сказали в пресс-службе. Здесь также проинформировали, что высокомаржинальные масличные культуры раньше практически не выращивались в регионе, тогда как сейчас занимают весомую долю в севообороте. "Ежегодно площади под соей растут: в нынешнем году они превысили 89 тыс. гектаров, увеличившись, по сравнению с прошлым годом, более чем на 20%", - напомнили в пресс-службе.