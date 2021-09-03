Россельхознадзор выявил 63 компании, поставлявшие продукцию неизвестного происхождения

МОСКВА, 3 сентября. /ТАСС/. Россельхознадзор выявил 63 компании, поставлявшие в продуктовые магазины и социально значимые учреждения животноводческую продукцию неизвестного происхождения. Об этом в пятницу сообщается на сайте ведомства.

"Мониторинговой группой Россельхознадзора при анализе документов в компоненте ФГИС "ВетИС" - "Меркурий" выявлены 63 компании, занимающиеся вводом в оборот животноводческой продукции неизвестного происхождения для последующей реализации в продуктовых магазинах и социально значимых учреждениях.", - говорится в сообщении.

В ведомстве добавили, что на данный момент общее количество выявленного нелегального оборота подконтрольных товаров составило 32,5 тонны, чаще всего нарушения фиксировались в Центральном и Уральском федеральных округах.

Уточняется, что такая ситуация характерна для молокоперерабатывающей промышленности, недобросовестные представители которой используют фирмы-однодневки для незаконных схем, а также вносят ложные сведения о происхождении подконтрольных товаров или злоупотребляют механизмом инвентаризации.

Кроме того, регистрация 87 пользователей информационной системы была аннулирована за внесение в нее заведомо ложных данных.