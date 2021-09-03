Выставка "Улица Дальнего Востока" открылась на Восточном экономическом форуме

ВЛАДИВОСТОК, 3 сентября. /ТАСС/. Церемония открытия выставки "Улица Дальнего Востока" прошла на Восточном экономическом форуме (ВЭФ) с участием вице-премьера - полномочного представителя президента РФ в Дальневосточном федеральном округе (ДФО) Юрия Трутнева. Корреспонденты ТАСС посетили ее павильоны и выяснили, какие проекты представили в этом году гостям форума регионы ДФО.

На входе в павильон Еврейской автономной области (ЕАО) гостей встречает национальный колорит - манекен в традиционном еврейском костюме на фоне национальных символов. Как рассказала ТАСС замначальника департамента экономики правительства ЕАО Ирина Витютнева, первая зона павильона рассказывает о реализации в Еврейской автономной области проекта развития центров социально-экономического роста. Здесь видно, сколько уже построено дорог, школ, ФАПов, детских садов и других социальных объектов.

Также есть стенд с перспективными проектами, которые только планируется реализовать в области. Среди них - предприятие по добыче и переработке графита на крупнейшем в России и в мире месторождении, предприятие по добыче брусита, сельскохозяйственный проект "Флора" по выращиванию тепличных овощей, медицинский кластер, который производит средства индивидуальной защиты.

Богатства Забайкальской земли

Архитектура павильона Забайкалья в этом году создана на основе одной из главных достопримечательностей края - горного хребта Кодар, рассказывает заместитель министра экономики Забайкальского края Марина Ванчикова. Его концепция звучит как "все богатства земли". "На входе в павильон вас встречает три огромных экрана-колонны, на которых оживают картинки четырех самых известных парков Забайкалья: Чарские пески, Алханай, Даурский заповедник и Чикой", - говорит замминистра.

В зоне экономики собраны экономические достижения Забайкалья за три года - именно столько край является часть Дальневосточного федерального округа. Главным элементом роста Ванчикова называет работу по дальневосточной единой субсидии. В рамках этой программы в социальную инфраструктуру края вложено уже 10 млрд рублей. На соответствующей карте наглядно показано, что развитие получил каждый район Забайкалья, даже самый отдаленный.

Технологичный Хабаровский край и якутское Древо жизни

По словам заместителя министра экономического развития Хабаровского края Валентины Филоненко, в павильоне ее региона демонстрируются передовые достижения в области авиа- и судостроения, такие как, например, самолеты-истребители пятого поколения Су-57, которые больше никто в мире не делает.

"Есть у нас зона истории Хабаровского края от древних культур до последних важных событий для региона. О каждом историческом периоде можно послушать на русском и английском языках. Далее зона социальных проектов, которые реализуются в крае", - говорит Филоненко.

В зоне, называемой "Инновационной", представлены ключевые разработки, которые уже запатентованы или патентуются сейчас. Гость может выбрать интересующий его объект и получить подробную информацию о нем, например: бионический протез руки, применяемый в медицинских целях.

Представитель конгресс-центра Якутии Миролюба Киренская сообщила ТАСС, что центральным арт-объектом ее региона павильона стала инсталляция в виде Аал-Луук Мас (Древо жизни), которое в национальной традиции объединяет три мира: верхний, срединный и нижний (прошлое, настоящее и будущее).

Под древом размещены символы богатства недр республики - золото, алмазы, уголь, а также изделия народного промысла, выполненные из бивней мамонтов. В павильоне республики представлен стенд, посвященный столетию образования Якутской АССР, юбилей этого события будет отмечаться в следующем году.

Зеленая экономика Сахалина и приамурская житница

Министр экономического развития Сахалинской области Алексей Успенский рассказал ТАСС, что экспозиция региона на Восточном экономическом форуме в 2021 году проходит под лозунгом: "Зеленый бизнес - зеленые острова". В павильоне представлены проекты, которые регион реализует для снижения парникового эффекта, в том числе по переводу автомобилей и железнодорожного транспорта на альтернативные, возобновляемые источники топлива, в том числе водород. Экологическая тематика поддержана и на внешнем стенде павильона: гостей Улицы Дальнего Востока угощают напитками с добавлением ягод, растущих в Сахалинской области.

Трехэтажный павильон Амурской области стал самым высоким на Улице Дальнего Востока. С внешней стороны он стилизован под составленные друг на друга грузовые контейнеры. Как сообщила ТАСС начальник отдела продвижения инвестиционных проектов регионального агентства по привлечению инвестиций Татьяна Золотарева, такое решение было реализовано, чтобы отразить одно из наиболее значимых для региона направлений деятельности - транспортировку грузов, в том числе в страны Азиатско-Тихоокеанского региона.

"Основная концепция павильона в этом году - сельское хозяйство, экспорт, туризм и мегапроекты. Каждый этаж павильона делится на зоны, на первом этаже представлена продукция растениеводства и животноводства, также сделан акцент на экспорте. Здесь мы показываем, куда мы экспортируем, вся география представлена на карте: это Япония, КНДР, Тайвань, Австралия, Таиланд, Китай, Монголия и другие страны", - сказала Золотарева.

В павильоне Приморского края отражены туристические и логистические преимущества региона. Как сообщила ТАСС менеджер павильона Елена Воробьева, акцент сделан на географические особенности Приморья.

"У нас есть логистический терминал (тематическая зона), в котором представлены два экспоната: логистический терминал и Владивостокский морской торговый порт (ВМТП). У них есть одна общая экспозиция - это интерактивный глобус, на котором отображены их основные логистические маршруты и два отдельных стенда", - сказала Воробьева, уточнив, что одна из компаний представила голографическую инсталляцию - вагоноопрокидыватель для более экологичной перевалки угля.

Павильоны министерств

Кроме 11 дальневосточных регионов, на выставке представлены экспозиции трех федеральных министерств: министерства спорта, министерства промышленности и торговли министерства РФ по развитию Дальнего Востока и Арктики.

Так, в павильоне Минспорта РФ "Спорт - норма жизни" посетители смогут узнать о будущих крупных проектах в мире спорта России, новых видах спорта, о спортивных федерациях, вузах и школах, центрах спортивной подготовки и достижениях российских спортсменов. В честь 90-летия ГТО будет выделен отдельный интерактивный сектор.

На центральной площадке выставки "Улица Дальнего Востока" открыта экспозиция Минвостокразвития "Дом на гектаре", где в интерактивной презентационной зоне представлены итоги реализации программы "Дальневосточный гектар", информация о новых механизмах поддержки участников. Также здесь представлен широкий ассортимент продукции, произведенной на дальневосточных гектарах.

Выставка для гостей форума будет действовать до 4 сентября, затем она будет открыта для всех жителей Владивостока и продолжит работу до 6 сентября включительно. Для ее посещения жителям необходимо будет пройти предварительную регистрацию на сайте fareaststreet.ru и получить специальный QR-код.

VI Восточный экономический форум проходит во Владивостоке 2-4 сентября в гибридном формате, главная тема деловой программы - "Новые возможности Дальнего Востока в меняющемся мире". Помимо основных мероприятий, состоятся Молодежный ВЭФ и форум "ВЭФ Юниор", а также выставка "Улица Дальнего Востока". Организатором форума выступает Фонд Росконгресс. ТАСС - генеральный информационный партнер и официальное фотохост-агентство мероприятия.