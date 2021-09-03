Кабмин согласился подписать меморандум с ВЭФ о создании центра 4-й промышленной революции

МОСКВА, 3 сентября. /ТАСС/. Правительство РФ приняло предложение Минэкономразвития России подписать меморандум о сотрудничестве с Всемирным экономическим форумом (ВЭФ) по вопросу создания и функционирования центра четвертой промышленной революции, говорится в распоряжении кабмина РФ, опубликованном в пятницу на портале официальной правовой информации.

"Принять предложение Минэкономразвития России, согласованное с МИДом России и другими заинтересованными федеральными органами исполнительной власти, о подписании меморандума о сотрудничестве между правительством Российской Федерации и Всемирным экономическим форумом по вопросу создания и функционирования Аффилированного центра четвертой промышленной революции", - говорится в документе.

Вице-премьеру Дмитрию Чернышенко поручено подписать меморандум от имени правительства.

В тексте меморандума уточняется, что аффилированный центр будет автономной некоммерческой организацией, функционирующей как платформа для государственно-частного сотрудничества и входящего в Глобальный совет по четвертой промышленной революции. При этом подчеркивается, что создаваемый центр не будет принадлежать ВЭФ и управляться им.

В феврале вице-премьер Чернышенко провел встречу с президентом ВЭФ Берге Бренде. В аппарате вице-премьера уточнили, что стороны обсудили возможность создания в России центра четвертой промышленной революции, который в 2020 году планировалось открыть на площадке Сбербанка. Совместно с другими центрами в более чем 10 странах мира предполагается, что российский центр будет разрабатывать подходы к нормативному регулированию и этике в инновационных отраслях экономики, делиться передовыми решениями в технологической сфере, пояснили в аппарате Чернышенко. Центр также должен работать над привлечением к реализации проектов лучших международных экспертов и обеспечивать условия для международного обмена опытом.