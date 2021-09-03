ОПЕК проведет 6 сентября видеоконференцию по вопросам климата и энергетики

МОСКВА, 3 сентября. /ТАСС/. Секретариат ОПЕК запланировал проведение круглого стола на уровне министров по вопросам энергетики, климата и устойчивого развития на 6 сентября 2021 года в режиме видеоконференции. Об этом говорится в сообщении ОПЕК.

"ОПЕК была решительным сторонником международного сотрудничества для решения глобальных проблем на протяжении более шести десятилетий. Эта глубоко укоренившаяся традиция является выражением нашей веры в многостороннюю систему как в незаменимый форум для решения глобальных проблем ", - сказал генеральный секретарь ОПЕК Мухаммед Баркиндо.

Он также добавил, что "хартия сотрудничества является уникальной основой для решения более долгосрочных проблем нашей отрасли и вносит свой вклад в глобальную дискуссию об изменении климата", говорится в сообщении.

В рамках совещания участники обсудят вопросы, связанные технологией улавливания, использования и хранения углерода (CCUS), энергетической бедностью, круговой углеродной экономикой, "Саудовской зеленой инициативой" и "Зеленой инициативой Ближнего Востока", представленной Саудовской Аравией, а также последние события и критические вопросы, связанные с Рамочной конвенцией ООН об изменении климата COP26.