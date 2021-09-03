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Восточный экономический форум

Глава "Авроры" заявил, что тарифы на авиарейсы компании не будут дороже 10,5 тыс. рублей

Субсидии, которые выделяют регионы для перевозки пассажиров по своим маршрутам, покрывают расходы авиакомпании, отметил Константин Сухоребрик

МОСКВА, 3 сентября. /ТАСС/. Тарифы на рейсы единой дальневосточной авиакомпании, созданной на базе сахалинской "Авроры", будут варьироваться от 2 до 10,5 тыс. рублей, сообщил в интервью телеканалу РБК в рамках Восточного экономического форума генеральный директор АО "Авиакомпания "Аврора" Константин Сухоребрик.

"Тарифы [будут], наверное, не выше 10,5 тыс. рублей: от 2 до 10,5 тыс. рублей. Это социальный тариф с абсолютно приемлемой для дальневосточников [стоимостью]", - отметил Сухоребрик.

Он уточнил, что субсидии, которые выделяют регионы для перевозки пассажиров по своим маршрутам, покрывают расходы авиакомпании.

В декабре 2019 года президент РФ Владимир Путин по итогам совещания с правительством поручил внести предложения о создании авиакомпании для перевозок на Дальнем Востоке. Проект включен в национальную программу социально-экономического развития Дальнего Востока на период до 2024 года и на перспективу до 2035 года.

Рейсы единой дальневосточной авиакомпании по первым маршрутам и тарифам, предусмотренным постановлением правительства РФ, были запущены с 26 июля.

О форуме

VI Восточный экономический форум проходит во Владивостоке 2-4 сентября в гибридном формате, главная тема деловой программы - "Новые возможности Дальнего Востока в меняющемся мире". Помимо основных мероприятий, состоится Молодежный ВЭФ и форум "ВЭФ Юниор", а также выставка "Улица Дальнего Востока". Организатором форума выступает Фонд Росконгресс.

ТАСС - генеральный информационный партнер и официальное фотохост-агентство мероприятия.

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РоссияВосточный экономический форум
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