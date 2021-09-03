Глава "Авроры" заявил, что тарифы на авиарейсы компании не будут дороже 10,5 тыс. рублей

МОСКВА, 3 сентября. /ТАСС/. Тарифы на рейсы единой дальневосточной авиакомпании, созданной на базе сахалинской "Авроры", будут варьироваться от 2 до 10,5 тыс. рублей, сообщил в интервью телеканалу РБК в рамках Восточного экономического форума генеральный директор АО "Авиакомпания "Аврора" Константин Сухоребрик.

"Тарифы [будут], наверное, не выше 10,5 тыс. рублей: от 2 до 10,5 тыс. рублей. Это социальный тариф с абсолютно приемлемой для дальневосточников [стоимостью]", - отметил Сухоребрик.

Он уточнил, что субсидии, которые выделяют регионы для перевозки пассажиров по своим маршрутам, покрывают расходы авиакомпании.

В декабре 2019 года президент РФ Владимир Путин по итогам совещания с правительством поручил внести предложения о создании авиакомпании для перевозок на Дальнем Востоке. Проект включен в национальную программу социально-экономического развития Дальнего Востока на период до 2024 года и на перспективу до 2035 года.

Рейсы единой дальневосточной авиакомпании по первым маршрутам и тарифам, предусмотренным постановлением правительства РФ, были запущены с 26 июля.

О форуме

VI Восточный экономический форум проходит во Владивостоке 2-4 сентября в гибридном формате, главная тема деловой программы - "Новые возможности Дальнего Востока в меняющемся мире". Помимо основных мероприятий, состоится Молодежный ВЭФ и форум "ВЭФ Юниор", а также выставка "Улица Дальнего Востока". Организатором форума выступает Фонд Росконгресс.

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