Первыми зарубежными резидентами Арктической зоны РФ в проектах СМП намерены стать норвежцы

МУРМАНСК, 3 сентября. /ТАСС/. Норвежская судоходная логистическая компания Tschudi Group в рамках проектов развития Северного морского пути (СМП) намерена стать первым иностранным резидентом одного из преференциальных режимов Арктической зоны (ТОР или АЗРФ), действующих в Мурманской области, сообщили в пятницу в региональном министерстве информационной политики со ссылкой на председателя совета директоров компании Феликса Чуди.

Ранее президент РФ Владимир Путин заявил, что значительная часть Северного морского пути проходит по внутренним водам России, что создает колоссальные конкурентные преимущества, однако РФ не собирается никого ограничивать и будет сотрудничать в рамках проектов СМП со всеми заинтересованными странами.

"Для повышения международного интереса важно, чтобы Северный морской путь не рассматривался как исключительно российское дело. Нужны истории успеха и нероссийских компаний в российской Арктике. Особая арктическая экономическая зона в Мурманске - хорошая инициатива для создания таких положительных примеров. Tschudi Group подаст заявку на получение статуса резидента в ней, чтобы быть еще более активным участником позитивных событий, происходящих в российской Арктике", - приводятся в сообщении Мининформа слова Чуди, которые он произнес на расширенном заседании Общественного совета СМП "Большой Северный морской путь: новый глобальный маршрут" в рамках Восточного экономического форума во Владивостоке.

Комментируя намерение норвежской компании инвестировать в развитие СМП на территории Мурманской области, губернатор региона Андрей Чибис отметил, что руководству области удалось создать привлекательные условия для крупного иностранного бизнеса, заинтересованного в сотрудничестве с Россией. "Мы настроены на дальнейшее развитие Севморпути с предоставлением арктических льгот всем нашим партнерам, в том числе в рамках АЗРФ и ТОР "Столица Арктики". И как приграничный регион, и как регион, где Мурманск - базовый порт большого СМП, только приветствуем новые пути сотрудничества на международном уровне", - отметил Чибис.

В Мурманской области действуют два преференциальных налоговых режима. Один из них - это ТОР "Столица Арктики", которая является первой арктической территорией опережающего социально-экономического развития с налоговыми преференциями, действующими на Дальнем Востоке. Она создана на территориях города Мурманска и Кольского района Мурманской области. Сейчас в регионе зарегистрированы девять резидентов ТОР с объемом инвестиций почти 100 млрд рублей. Второй - Арктическая зона РФ (АЗРФ). Статус резидента АЗРФ предполагает ряд преференций, в том числе налоговых. На данный момент резидентом может стать любой предприниматель, зарегистрированный в Арктике, который готов реализовать новый инвестиционный проект на сумму не менее 1 млн рублей.