Гендиректор "Авроры" считает, что плохая инфраструктура сдерживает развитие авиации в ДФО

МОСКВА, 3 сентября. /ТАСС/. Недостаточно развитая инфраструктура большинства региональных аэропортов Дальнего Востока сдерживает развитие малой авиации в округе. Варианты решения этой проблемы планируется обсудить с правительством РФ, сообщил генеральный директор АО "Авиакомпания "Аврора", на базе которой создана Единая дальневосточная авиакомпания, Константин Сухоребрик.

"Какие у нас сдерживающие факторы для развития перевозок? Инфраструктура, к сожалению. В региональной периферии требует еще улучшения", - сказал он в интервью телеканалу РБК в рамках Восточного экономического форума (ВЭФ).

По мнению Сухоребрика, проблема актуальна для всего Дальнего Востока. Для организации полетов современных судов в малых аэропортах нужно сделать взлетно-посадочную полосу безопаснее, пояснил он.

"Планы, которые мы строим, мы строим на существующую инфраструктуру. Да, мы там сядем. Но соответствует ли она уровню сервиса, который мы привыкли получать в аэропорту Владивостока или Шереметьево? Конечно же, нет. <…> Мы будем отдельно на эту тему работать с правительством. И основная задача нашей компании - не только транспортная доступность, но и качество этой доступности", - добавил Сухоребрик.

В декабре 2019 года президент РФ Владимир Путин по итогам совещания с правительством поручил внести предложения о создании авиакомпании для перевозок на Дальнем Востоке. Проект включен в национальную программу социально-экономического развития Дальнего Востока на период до 2024 года и на перспективу до 2035 года.

Рейсы единой дальневосточной авиакомпании по первым маршрутам и тарифам, предусмотренным постановлением правительства РФ, были запущены с 26 июля.