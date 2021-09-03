"Роснефть" снизила долю в "Томскнефти" до нуля

МОСКВА, 3 сентября. /ТАСС/. Доля компании "Роснефть" в АО "Томскнефть" ВНК, которой ранее компания владела на паритетных началах с "Газпром нефтью", снизилась с 50% до 0%. Об этом говорится в сообщении компании, опубликованном на портале раскрытия корпоративной информации.

Как отмечается в сообщении, переход прав на распоряжение соответствующей долей акции состоялся 31 августа.

"Томскнефть" ВНК является крупнейшим недропользователем Томской области и работает в ХМАО-Югре. С 2016 года обществом на паритетных началах управляли "Роснефть" и "Газпром нефть".

В конце прошлого года "Роснефть" объявила о программе снижения эксплуатационных расходов и реализации "хвостовых" активов, которые планировала предложить в основном российским покупателям для оптимизации портфеля активов. В пакет входило около 200 лицензионных участков, расположенных на юге России, Сахалине, в Волго-Уральском регионе, Тимано-Печоре и Западной Сибири.