В Белоруссии согласовали повышение цен на мясо и мясопродукты на 4,9%

МИНСК, 3 сентября. /ТАСС/. Министерство антимонопольного регулирования и торговли (МАРТ) Белоруссии сообщило, что в республике согласован вопрос о повышении цен на мясо и мясопродукты на 4,9%.

"Комиссией по вопросам государственного регулирования ценообразования при Совете министров cогласовано повышение цен на мясо и мясопродукты, включенные в перечень социально значимых товаров. Повышение в размере, не превышающем 4,9% по отношению к ценам на 28 февраля 2021 года, может быть осуществлено до 23 сентября 2021 года", - сообщила пресс-служба ведомства на своем сайте в пятницу. Поясняется, что такое решение принято в целях компенсации роста затрат на сырье и материальные ресурсы.

Одновременно МАРТ сообщило, что в республике продлено государственное регулирование цен на социально значимые товары по 31 декабря 2021 года. В частности, регулируются цены на свежую рыбу, мясные субпродукты, консервы мясные, колбасу полукопченую и варено-копченую, маргарин, крупу перловую, свежие чеснок и перец, соль, чай, кофе.

Ранее правительство приняло постановление, в соответствии с которым с 1 марта ежемесячное изменение цен на социально значимые товары не должно превышать 0,2% к цене на них, сложившейся на последний день предыдущего месяца. В перечне социально значимых товаров - крупы, хлеб, говядина, свинина, куры, рыба, молоко, кефир, сметана, творог, некоторые фрукты и овощи, чай, кофе, сахар, мыло, туалетная бумага, подгузники, спички. В список лекарственных средств, цены на которые также регулируют, вошло 50 наименований.