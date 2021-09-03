Рабочую группу по увеличению грузопотока создали в Восточном порту

МОСКВА, 3 сентября. /ТАСС/. Рабочая группа по увеличению грузопотока из-за ограничений пропускной способности железных дорог создана на территории третьей очереди Восточного порта, сообщила ТАСС директор по портовым и железнодорожным проектам Уральской горно-металлургической компании (УГМК) Ирина Ольховская на полях Восточного экономического форума (ВЭФ) в пятницу.

"Мы запустили третью очередь: компания РЖД нам согласовала технически увеличенную норму, так называемый единый технологический процесс. Но при мощности терминала в 50-55 млн тонн мы из-за ограничений пропускной и провозной способности железных дорог хорошо, если выйдем на 25 млн тонн. Поэтому окупаемость проекта сейчас, действительно, под угрозой, и необходимо дальнейшее развитие Восточного полигона. При этом стоит отметить, что мы находимся в конструктивном диалоге с РЖД. Создана рабочая группа по проработке технологических и технических организационных мероприятий по увеличению грузопотока", - сказала Ольховская.

Она добавила, что компания инвестировала в проект 40 млрд рублей, "которые, мы надеемся, окупим и грузопоток будет".

В сентябре 2019 года АО "Восточный порт" запустило третью очередь специализированного угольного комплекса, включая создание железнодорожной инфраструктуры - крупнейший частный портовый проект на Дальнем Востоке. Проект реализован без привлечения государственного финансирования. Весь запланированный объем перевалки обеспечен грузовой базой российского угля, добываемого в Кузбассе, Якутии, Хакассии и других угольных бассейнах страны.

"Восточный порт" (под управлением ОАО "УГМК") - крупнейшая в стране стивидорная компания которая специализируется на высокотехнологичной перевалке угля в Приморском крае. Грузооборот "Восточного порта" составляет 14% всего морского угольного экспорта России в страны Азиатско-тихоокеанского региона. Компания входит в число крупнейших налогоплательщиков Приморского края: только в прошлом году компания перечислила в бюджеты всех уровней около 3,2 млрд рублей.

VI Восточный экономический форум проходит во Владивостоке 2-4 сентября в гибридном формате, главная тема деловой программы - "Новые возможности Дальнего Востока в меняющемся мире". Помимо основных мероприятий в программе Молодежный ВЭФ и форум "ВЭФ Юниор", а также выставка "Улица Дальнего Востока". Организатором форума выступает Фонд Росконгресс. ТАСС - генеральный информационный партнер и официальное фотохост-агентство мероприятия.