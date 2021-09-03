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Восточный экономический форум

Глава НСПК заявил, что на горизонте трех-пяти лет приватизация системы не обсуждается

В ближайшие три года компания планирует выстраивать общенациональные платформенные инфраструктурные сервисы, отметил Владимир Комлев

МОСКВА, 3 сентября. /ТАСС/. Приватизация НСПК (Национальной системы платежных карт) не будет обсуждаться на горизонте трех-пяти лет. Об этом заявил генеральный директор НСПК Владимир Комлев в интервью телеканалу РБК на полях Восточного экономического форума.

"Обсуждать приватизацию можно с акционером, а акционер наш на эту тему высказался абсолютно однозначно, что на горизонте трех-пяти лет НСПК занят решением важнейших задач, и на этом горизонте как минимум приватизация НСПК не обсуждается", - сказал он.

В ближайшие три года компания планирует выстраивать общенациональные платформенные инфраструктурные сервисы, "на базе которых и государство, и граждане, и банки-партнеры могут реализовывать те или иные свои программы, продукты, сервисы", отметил Комлев.

В начале августа газета "Коммерсантъ" со ссылкой на участников рынка сообщила, что в Минфине России обсуждается приватизация Национальной системы платежных карт (НСПК).

О форуме

VI Восточный экономический форум проходит во Владивостоке 2-4 сентября в гибридном формате, главная тема деловой программы - "Новые возможности Дальнего Востока в меняющемся мире". Организатором форума выступает Фонд Росконгресс. ТАСС - генеральный информационный партнер и официальное фотохост-агентство мероприятия.

Теги
РоссияВосточный экономический форум
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