Архангельская область и Абхазия намерены развивать двусторонний туризм

ТАСС, 3 сентября. Двусторонний туризм между Абхазией и Архангельской области будет перспективным направлением развития. Об этом в пятницу заявил руководитель администрации губернатора и правительства региона Ваге Петросян на встрече с президентом Республики Абхазия Асланом Бжания, которая состоялась в ходе рабочей поездки архангельской делегации в Абхазию.

"Перспективным направлением может стать развитие двустороннего туризма, в частности, организованный отдых и лечение жителей Поморья на курортах и в санаториях Абхазии. Жителей республики также приглашаем к нам, на Север, богатый своим историко-культурным наследием, уникальнейшей арктической природой, незабываемыми белыми ночами и северным сиянием", - сообщил Петросян.

Представители сторон сошлись во мнении, что активизации двустороннего туризма способствует удобная логистика, в том числе регулярное воздушное сообщение. В этой связи будут прорабатываться варианты прямого авиасообщения между городами Архангельск и Сухум, тем более что в планах у властей Абхазии - возобновление пассажирских перевозок в аэропорту Бабушара. По словам Петросяна, Архангельская область также заинтересована в расширение сотрудничества по ряду направлений, в том числе предприятия торгово-экономической сферы заинтересованы в прямых поставках в регион продукции абхазского производства.

Бжания подчеркнул, что руководство республики придает важное значение взаимоотношениям с субъектами Российской Федерации, в том числе с Архангельской областью. В 2011 году подписано соглашение о побратимских связях между городами Архангельск и Сухум, а в 2014 году соглашение о сотрудничестве заключили Северный (Арктический) федеральный университет и Абхазский государственный университет.

"У нас есть положительные примеры сотрудничества с российскими субъектами. Архангельская область очень интересный субъект РФ, это настоящая русская земля, на которой живут поморы, до которых не добрались монголо-татары. Это родина Ломоносова и многих выдающихся государственных и общественных деятелей России. Мы обсудим наши возможности, перспективы развития сотрудничества", - добавил Бжания.