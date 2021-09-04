В США НПЗ получит 300 тыс. баррелей нефти из национального резерва из-за урагана "Ида"

ВАШИНГТОН, 4 сентября. /ТАСС/. Американская компания Placid Refining Company, занимающаяся переработкой нефти, получит 300 тыс. баррелей энергоносителя из стратегического резерва США для предотвращения перебоев с поставками топлива из-за последствий урагана "Ида". Об этом говорится в заявлении Минэнерго США, распространенном в пятницу.

Ведомство "уполномочило стратегический нефтяной резерв произвести обмен", в рамках которого 300 тыс. баррелей нефти будут переданы на НПЗ компании в районе города Батон-Руж (штат Луизиана). Данную операцию проводят "с целью облегчения в районах, затронутых ураганом "Ида", доступа к топливу, необходимому для восстановительных работ".

Как сообщило в четверг Минэнерго США, американская компания ExxonMobil Corporation получит 1,5 млн баррелей нефти из стратегического нефтяного резерва в этой же целью.

Указанная процедура обмена предполагает, что компания в связи с чрезвычайной ситуацией "получает взаймы сырую нефть из нефтяного резерва" страны. Позднее она обязана вернуть заимствованный объем сырья в полной мере и с учетом "надбавки в виде дополнительного количества нефти".

Президент США Джо Байден ранее сообщил, что распорядился использовать при необходимости стратегический нефтяной резерв страны для борьбы с нехваткой топлива в пострадавших от урагана "Ида" районах Соединенных Штатов.