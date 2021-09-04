Генсек ШОС предложил усилить финансовое сопровождение многосторонних проектов организации

ПЕКИН, 4 сентября. /ТАСС/. Генеральный секретарь Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) Владимир Норов в ходе онлайн-встречи министров финансов и председателей центральных (национальных) банков государств - членов объединения предложил стимулировать привлечение средств в совместные многосторонние проекты. Об этом сообщил в субботу секретариат организации.

"Именно интенсификация многостороннего экономического взаимодействия должна стать главной стратегической задачей грядущего десятилетия деятельности ШОС, - приводит слова генсека сайт организации. - Нам следует наметить конкретные шаги по созданию Фонда развития и Банка развития ШОС в целях реализации стратегии развития ШОС до 2025 года, в которой обозначены эти два механизма для обеспечения финансового сопровождения проектной деятельности".

По словам Норова, по-прежнему сохраняется значительный разрыв между экономическим потенциалом объединения и практической реализацией существующих возможностей. Он уточнил, что ШОС необходимо активнее прорабатывать конкретные проекты развития. Однако эта задача, как заметил глава организации, затруднена, поскольку "сохраняется превалирование двустороннего сотрудничества над многосторонними форматами".

"Важно добиваться дальнейшей консолидации ШОС, выводить нашу организацию на качественно новую траекторию развития", - подчеркнул генсек. Он также отметил, что необходимо избегать ситуаций, когда "отдельные двусторонние недопонимания блокируют совместное движение вперед".

Норов напомнил о наличии большого потенциала Межбанковского объединения (МБО) ШОС в деле финансирования инвестиционных проектов на многосторонней основе. "Мы приветствуем активную позицию МБО по расширению практики кредитования в национальных валютах и их приоритетного использования при реализации совместных проектов в рамках объединения", - добавил он.

Как заявил глава организации, необходимо активизировать усилия экспертов по разработке проекта дорожной карты сотрудничества между государствами - членами ШОС с целью постепенного увеличения доли национальных валют во взаимных расчетах.