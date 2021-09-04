Количество экспортных отправлений через Почту России увеличилось на Дальнем Востоке на 26%

ВЛАДИВОСТОК, 4 сентября. /ТАСС/. Число экспортных отправлений Почты России на Дальнем Востоке увеличилось за период пандемии коронавируса на 26%. Об этом сообщил ТАСС директор макрорегиона Дальний Восток Почты России Максим Костин на Восточном экономическом форуме.

"Несмотря на все ограничения по пандемии, грузовой поток на экспорт положительный. Почта за 2020 год вывезла на экспорт 20,2 млн отправлений, в том числе от предпринимателей. Прирост, относительно прошлых лет, составляет 26%, и динамика положительная. На Дальнем Востоке она составляет 26%, мы растем органически по всей территории страны, в том числе, на Дальнем Востоке", - сказал Костин.

На Почту России приходится более 25% всех розничных экспортных отправлений и 90% всех доставок экспортеров в дальнее зарубежье. Значительная часть экспортеров - это малый и средний бизнес.

Костин отметил, что важно сделать экспорт удобным для всех участников рынка, сделать эту услугу востребованной, в том числе за пределами России. "Мы со своей стороны предоставляем полный сервис таможенного оформления, [клиентам] не нужно заниматься подачей таможенных деклараций - это делает почта. Мы обеспечиваем возмещение ставки НДС", - отметил руководитель макрорегиона Дальний Восток, добавив, что Почта России сотрудничает с маркетплейсом Amazon в Германии, где для размещения российских товаров создана витрина, через которую предприниматели могут вести продажи в страны Евросоюза.

Костин также разъяснил, что постоянно усовершенствуется мобильное приложение почты. Уже сейчас клиенты могут оформить и оплатить посылку онлайн, гражданину остается только доставить отправление на почту или выбрать возможность курьерской доставки. Еще одним важным направлением является снижение тарифов в странах Евразийского экономического союза и СНГ. К примеру, отправка в Армению стала в три раза дешевле, за счет этого в первом квартале 2021 года экспорт в эту страну вырос на 140%. Благодаря оптимизации логистических маршрутов с июня 2021 года на три дня сократился срок наземной доставки из России в Казахстан, а стоимость снизилась в 2,5 раза.

VI Восточный экономический форум проходит во Владивостоке 2-4 сентября в гибридном формате, главная тема деловой программы - "Новые возможности Дальнего Востока в меняющемся мире". Помимо основных мероприятий, состоятся Молодежный ВЭФ и форум "ВЭФ Юниор", а также выставка "Улица Дальнего Востока". Организатором форума выступает Фонд Росконгресс. ТАСС - генеральный информационный партнер и официальное фотохост-агентство мероприятия.