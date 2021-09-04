Норов: консультации региональных объединений позволят избежать конкуренции в Евразии

ВЛАДИВОСТОК, 4 сентября. /ТАСС/. Консультации крупнейших региональных организаций Евразии - ЕАЭС, ШОС и АСЕАН - о новых подходах к сотрудничеству позволят избежать конкуренции между разными интеграционными инициативами и наполнить содержанием концепцию Большого евразийского партнерства. Об этом заявил в субботу генеральный секретарь Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) Владимир Норов в видеообращении к участникам сессии Восточного экономического форума (ВЭФ).

"Актуальной выглядит инициатива начала консультаций стран ЕАЭС, ШОС и АСЕАН по формированию новых подходов к сетевому сотрудничеству региональных организаций, [которое] учитывало бы интересы всех государств региона на основе принципов равноправия и позволило бы избежать контрпродуктивной конкуренции между разными интеграционными инициативами на пространстве Евразии", - сказал он.

"Убежден, что при участии стран Шанхайской организации сотрудничества, Евразийского экономического союза и стран АСЕАН, поддерживающих китайскую инициативу "Один пояс, один путь", Большое евразийское партнерство станет пространством мира, сотрудничества и взаимодействия, общих ценностей и равных возможностей", - отметили Норов.

По его словам, принципиально важно продолжать разрабатывать и совершенствовать концепцию Большого евразийского партнерства по ряду направлений, в частности с учетом вопросов безопасности и гуманитарных аспектов. "Принципиально важна дальнейшая разработка и совершенствование концептуальной парадигмы Большого евразийского партнерства. В ее основы, очевидно, должны быть заложены сотрудничество в сфере политики и безопасности, экономические и гуманитарные аспекты на основе развития связей между различными частями Евразийского континента в целях достижения Евразией устойчивого мира, стабильности и процветания", - сказал он.

Норов также отметил, что "приоритетное значение для развития транспортной инфраструктуры Евразии" приобретает сегодня скорейшее строительство железных дорог Мазари-Шариф - Герат и Мазари-Шариф - Пешавар, а также Узбекистан - Киргизия - Китай, которые станут "важным звеном маршрутов Восток-Запад и Север - Юг и обеспечат выход к морским портам Южной Азии для географических замкнутых государств Центральной Азии, которые являются ядром ШОС".

"Евразийский континент становится флагманом региональной интеграции, ориентированной прежде всего на интересы самих стан Большой Евразии, - продолжил он. - Укрепление позиций Азии в качестве локомотива развития мировой экономики будут только усиливать интенции к выстраиванию региональной системы политических и экономических взаимосвязей".