Reuters: Google заблокировала аккаунты афганского правительства из-за угрозы взлома

ТАСС, 4 сентября. Американская компания Google временно заблокировала учетные записи электронной почты правительства Афганистана. Как сообщило в субботу агентство Reuters со ссылкой на источники, представители радикального движения "Талибан" (запрещено в РФ) пытаются получить доступ к электронным письмам и цифровым документам, хранящимся на серверах.

По данным агентства, речь идет о приблизительно двух десятках аккаунтов правительственных органов Афганистана, включая учетные записи министерств финансов, промышленности и высшего образования. Присвоение содержащейся там информации предоставило бы талибам информацию о сотрудниках бывшей администрации, бывших министрах и иностранных партнерах.

Корпорация Alphabet , которой принадлежит компания Google, не подтвердила блокировку учетных записей правительства, однако заявила, что "принимает временные меры для защиты соответствующих аккаунтов".

24 августа газета "Политико" писала, что боевики "Талибана" после установления контроля над Афганистаном смогут получить доступ к базам данных прежнего правительства страны и использовать полученную информацию для отслеживания афганцев, помогавших США в годы военной кампании. По ее данным, в правительственных базах хранится информация о финансируемых из-за рубежа проектах, связанных с ними лицах, биометрические данные граждан, налоговая отчетность.

Радикальное движение "Талибан" развернуло масштабную операцию по установлению контроля над Афганистаном после объявленного США весной намерения вывести силы из страны. 15 августа президент Ашраф Гани сложил полномочия и покинул исламскую республику, а талибы без боя вошли в Кабул. Американские военнослужащие в ночь на вторник полностью оставили Афганистан, завершив свое 20-летнее пребывание в этой стране.