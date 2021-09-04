В Анадыре до конца года откроют новый горнолыжный комплекс

ВЛАДИВОСТОК, 4 сентября. /ТАСС/. Новый горнолыжный комплекс откроют до конца года в Анадыре, сообщил ТАСС на Восточном экономическом форуме губернатор Чукотского автономного округа Роман Копин.

"Начато строительство горнолыжного комплекса в Анадыре "Гора Михаила". В конце 2021 года будет введен в эксплуатацию главный корпус горнолыжной базы, предусматривающий возможность размещения туристов. Комплекс "Гора Михаила" станет точкой притяжения не только для местных жителей, но и новым местом туристической активности", - сказал губернатор.

Глава региона также отметил, что для удешевления стоимости путешествий по Чукотке, в 2020 году был запущен проект, направленный на развитие внутреннего туризма - туры выходного дня в поселок Эгвекинот. В рамках данного тура осуществляются морские перевозки и экскурсионная программа. Летом 2021 года среди туристов отмечается повышенный спрос на данный продукт. При этом Роман Копин все же уточнил, что туристы из России пока не могут заменить иностранных туристов, путешествующих по полуострову на круизных лайнерах.

VI Восточный экономический форум проходит во Владивостоке 2-4 сентября в гибридном формате, главная тема деловой программы - "Новые возможности Дальнего Востока в меняющемся мире". Помимо основных мероприятий состоится Молодежный ВЭФ и форум "ВЭФ Юниор", а также выставка "Улица Дальнего Востока". Организатором форума выступает Фонд Росконгресс. ТАСС - генеральный информационный партнер и официальное фотохост-агентство мероприятия.