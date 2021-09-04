Только порядка 1% компаний из сектора МСП в РФ являются экспортерами

ВЛАДИВОСТОК, 4 сентября. /ТАСС/. Лишь порядка 1% российских компаний из сектора малого и среднего предпринимательства (МСП) являются экспортерами, сообщила в субботу в рамках Восточного экономического форума (ВЭФ) директор по региональному проекту АО "Российский экспортный центр" (РЭЦ) Татьяна Минаева.

"На сегодняшний день из 5,6 млн компаний в секторе МСП всего 55 тыс. являются экспортерами - это 1%. В развитых странах это 5-10%", - сказала она на одной из сессий.

VI Восточный экономический форум проходит во Владивостоке 2-4 сентября в гибридном формате, главная тема деловой программы - "Новые возможности Дальнего Востока в меняющемся мире". Помимо основных мероприятий состоится Молодежный ВЭФ и форум "ВЭФ Юниор", а также выставка "Улица Дальнего Востока". Организатором форума выступает Фонд Росконгресс. ТАСС - генеральный информационный партнер и официальное фотохост-агентство мероприятия.