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Восточный экономический форум

Только порядка 1% компаний из сектора МСП в РФ являются экспортерами

Как сообщили в РЭЦ, в развитых странах этот показатель составляет 5-10%

ВЛАДИВОСТОК, 4 сентября. /ТАСС/. Лишь порядка 1% российских компаний из сектора малого и среднего предпринимательства (МСП) являются экспортерами, сообщила в субботу в рамках Восточного экономического форума (ВЭФ) директор по региональному проекту АО "Российский экспортный центр" (РЭЦ) Татьяна Минаева.

"На сегодняшний день из 5,6 млн компаний в секторе МСП всего 55 тыс. являются экспортерами - это 1%. В развитых странах это 5-10%", - сказала она на одной из сессий.

VI Восточный экономический форум проходит во Владивостоке 2-4 сентября в гибридном формате, главная тема деловой программы - "Новые возможности Дальнего Востока в меняющемся мире". Помимо основных мероприятий состоится Молодежный ВЭФ и форум "ВЭФ Юниор", а также выставка "Улица Дальнего Востока". Организатором форума выступает Фонд Росконгресс. ТАСС - генеральный информационный партнер и официальное фотохост-агентство мероприятия.

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РоссияВосточный экономический форум
Восточный экономический форум
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