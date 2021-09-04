Власти Чукотки в 2021 году направят 770 млн рублей на субсидирование стоимости продуктов

ВЛАДИВОСТОК, 4 сентября. /ТАСС/. Власти Чукотки в 2021 году направят 770 млн рублей на субсидирование стоимости социально значимых продуктов, реализующихся в удаленных населенных пунктах округа. Об этом на Восточном экономическом форуме сообщил ТАСС губернатор Чукотского автономного округа Роман Копин.

"В этом году объем финансирования на обеспечение жителей отдаленных населенных пунктов Чукотки перечнем социально значимыми продуктами питания составит около 770 млн рублей. Выполнить обязательства по завозу в полном объеме и расширить перечень социально значимых продуктов с 25 до 34 позиций позволила, в том числе и выделенная в июле дотация из федерального бюджета", - сказал Копин.

Продуктовая корзина на Чукотке - самая дорогая в стране. Например, стоимость свежих овощей в регионе доходит до 800-1 000 рублей за кг. Всего в этом году самолеты завезут около 18 тонн свежих продуктов в арктический Билибинский район Чукотки. Половину расходов на доставку возьмет на себя окружное правительство, что позволит в итоге снизить их стоимость.

VI Восточный экономический форум проходит во Владивостоке 2-4 сентября в гибридном формате, главная тема деловой программы - "Новые возможности Дальнего Востока в меняющемся мире". Помимо основных мероприятий состоится Молодежный ВЭФ и форум "ВЭФ Юниор", а также выставка "Улица Дальнего Востока". Организатором форума выступает Фонд Росконгресс. ТАСС - генеральный информационный партнер и официальное фотохост-агентство мероприятия.