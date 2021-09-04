Власти Мордовии ожидают роста инвестиций в регион до 48,2 млрд рублей

ТАСС, 4 сентября. Власти Мордовии в 2021 году ожидают роста инвестиций в регион на 3,3%, до 48,2 млрд рублей, за счет привлечения в регион новых инвесторов. Планируется создать 1,5 тыс. рабочих мест, сообщил в субботу ТАСС врио главы Мордовии Артем Здунов.

"Мы сейчас делаем все, чтобы создать предпосылки для роста инвестиций, в первую очередь улучшаем инвестиционный климат. В Мордовии разработан индивидуальный план привлечения инвестиций и создания дополнительных рабочих мест, завершена работа по разработке инвестиционной декларации республики, которая призвана четко сформулировать для бизнеса перспективу развития субъекта с учетом инвестиционной стратегии и конкурентных преимуществ. В 2021 году планируется привлечь инвестиции на сумму около 48,2 млрд рублей и создать около 1,5 тыс. рабочих мест", - рассказал Здунов.

Он отметил, что власти республики активно сотрудничают с Агентством стратегических инициатив, ВЭБ.РФ, АНО "Агентство инвестиционного развития". "В национальном рейтинге состояния инвестиционного климата мы впервые за пять лет показали рост сразу на шесть пунктов, смогли переломить многолетний отрицательный тренд. Вместе с АСИ начали перезагрузку отношений бизнес-власть, регулярно проводим встречи с бизнесменами, так как дальнейшее развитие республики видим только через повышение реальных доходов жителей, и у бизнеса здесь ключевая роль", - сказал Здунов.

Сейчас в республике, по словам Здунова, реализуется 17 крупных инвестпроектов, которые предполагают создание 2,2 тыс. рабочих мест. Речь идет о сферах производства медицинских препаратов, глубокой переработке мяса, производстве светотехнической продукции. Мордовия также планирует реализовать первые три проекта с использованием механизмов соглашения о защите и поощрении капиталовложений (СЗПК). В их числе строительство завода по переработке сухого молока на 120 рабочих мест с объемом инвестиций 3,7 млрд рублей, строительство тепличного комплекса на 109 рабочих мест с объемом инвестиций 2,2 млрд рублей, производство преформ для оптического волокна на 67 рабочих мест с объемом инвестиций 14 млрд рублей.

Расширение ТОСЭР

По словам Здунова, в рамках территории опережающего развития в Рузаевке в этом году планируется создать около 500 рабочих мест и привлечь инвестиции на сумму 1,4 млрд рублей. Вложиться в производства в ТОСЭР готовы крупные инвесторы, в частности Атяшевский комбинат намерен инвестировать до 15 млрд рублей в проект по переработке мяса, также в ТОСЭР планируют зайти инвесторы с производством антибиотиков и цистерн для транспортировки водорода.

Ранее власти Мордовии направили заявку в Минэкономразвития РФ на расширение ТОСЭР в Рузаевке более чем на 500 га, что позволит создать 14 новых площадок и привлечь новых инвесторов. Также власти добиваются продления льготных условий по страховым взносам для резидентов ТОСЭР.

Еще один проект касается мордовского светотехнического завода "Лисма", где есть неиспользуемым цеха, ряд из которых используются как промышленный парк. По словам Здунова, рассматривается возможность создать на территории "Лисмы" особую экономическую зону.

Программа развития

Увеличение объема инвестиций - одна из задач индивидуальной программы социально-экономического развития республики на 2022-2026 годы, утверждения которой на федеральном уровне власти Мордовии ожидают до конца года. "В целом все мероприятия программы направлены на то, чтобы республика больше зарабатывала. Для этого нужно вложиться в инфраструктуру, пополнить гарантийный фонд, фонд развития промышленности, чтобы иметь возможность субсидировать проценты бизнесу", - рассказал Здунов.

Власти рассчитывают предусмотреть субсидирование процентной ставки по кредитам как для субъектов малого предпринимательства, так и для крупных предприятий. Также планируется субсидировать затраты на строительство инфраструктуры для инвестиционных проектов. Предусматривается создание в регионе пяти научных лабораторий и промышленного парка. По данным властей, объем финансирования запланированных программой мероприятий оценивается в 5 млрд рублей.