Эксперты предупредили о рисках при создании аналога ГИС ЖКХ для цифровых платежей

МОСКВА, 4 сентября. /ТАСС/. Спрос россиян на цифровые сервисы по оплате жилищно-коммунальных услуг будет расти, однако создание аналогов государственной системы жилищно-коммунального хозяйства (ГИС ЖКХ) может нести риски в связи с отсутствием базы данных о плательщиках в регионах. Такое мнение высказали ТАСС опрошенные эксперты.

Ранее сообщалось, что ЦБ может рассмотреть возможность создания альтернативы ГИС ЖКХ для цифровизации начислений. ГИС ЖКХ пока не настолько усовершенствована, чтобы обеспечивать возможность для участников рынка получать оттуда достоверную информацию, считают в Банке России.

Проблема с верификацией

Первичной проблемой для дальнейшего развития онлайн-платежей за ЖКУ в России является отсутствие эталонной базы данных о плательщиках в регионах, прокомментировал ТАСС эксперт тематической площадки ОНФ "Жилье и городская среда" Павел Склянчук. "Если Центробанк решит создать альтернативу ГИС ЖКХ, то скорее всего наступит на те же самые грабли - отсутствие верификации данных. Неясно, кто является арбитром в ситуациях, если, например, управляющая компания начислила неправильные платежи или задерживает перечисление средств поставщикам коммунальных ресурсов", - считает он.

По его словам, для начала нужно внести изменения в 209-ФЗ "О ГИС ЖКХ" и сомкнуть все финансовые потоки от разных организаций в единые платежные документы, что позволит обеспечить финансовую прозрачность отрасли.

Направления для улучшений

Проблема ГИС ЖКХ даже не в том, что сервис работает с ошибками или система слишком сложна и "недружелюбна" к пользователю, считает исполнительный директор Национального центра общественного контроля в сфере ЖХК (НП "ЖКХ Контроль") Сергей Сохранов. "У нас есть обязанность у исполнителей жилищно-коммунальных услуг предоставлять сведения в систему. И за неразмещение информации предусмотрена административная ответственность. Но нет адекватной ответственности за размещение недостоверной или неактуальной информации. А это играет ключевую роль при расчете суммы платежей", - сказал собеседник агентства.

При этом он добавил, что спрос россиян на оплату жилищных и коммунальных услуг в электронном виде будет расти с дальнейшим проникновением цифровизации в повседневную жизнь, ростом компьютерной и технологической грамотности населения.

Инициатива Банка России стимулирует активизацию работы над совершенствованием ГИС ЖКХ, сказал ТАСС генеральный директор Рейтингового агентства строительного комплекса (РАСК), эксперт тематической площадки "Жилье и городская среда" ОНФ Николай Алексеенко. "Это скорее декларация, обозначающая наличие огромного запроса на получение объективной и полной информации в сфере ЖКХ. Обеспечение прозрачности, обоснованности начисления коммунальных платежей - важнейшая государственная задача, она касается практически каждого россиянина. Человек должен знать кому, сколько, за что мы платим, насколько это все обосновано. В этом плане к ГИС ЖКХ есть определенные вопросы", - сказал он.

Об информационной системе

Ранее премьер-министр РФ Михаил Мишустин утвердил план мероприятий по модернизации государственной информационной системы жилищно-коммунального хозяйства. Развитием и ее модернизацией займется оператор АО "Оператор информационной системы", полномочия ему передает АО "Почта России".

ГИС ЖКХ была запущена в опытном режиме 1 июля 2016 года. С ее помощью потребители могут проверить задолженность за услуги ЖКХ, передать показания приборов учета, оплатить счета и проверить наличие лицензии у управляющей компании. Также в системе можно узнать о новостях в сфере ЖКХ, получить справку о программах капитального ремонта домов и переселения из аварийного и ветхого жилья, информацию о тарифах, льготах и субсидиях. В конце декабря 2019 года президент России Владимир Путин подписал закон о передаче Минстрою функций заказчика государственной информационной системы ЖКХ, которая ранее находилась в ведении Минкомсвязи России.