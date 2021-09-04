Титов предложил создать в ДФО промпарк для развития экономики "простых вещей"

ВЛАДИВОСТОК, 4 сентября. /ТАСС/. Уполномоченный при президенте РФ по защите прав предпринимателей Борис Титов предложил разместить на одной из территорий опережающего развития (ТОР) на Дальнем Востоке промпарк, где будут изготавливать так называемые простые вещи.

Этот сектор экономики включает в себя малые и средние производства товаров народного потребления: одежду, обувь, изделия из пластика, мебель, бытовой инвентарь, технику. Как ранее отмечали в аппарате бизнес-омбудсмена РФ, в последние 20 лет производство подобных товаров в России было фактически остановлено и замещено импортом, при этом сектор обладает большим потенциалом роста и мультипликативным эффектом.

"Часть резидентов ТОР на Дальнем Востоке - производственные предприятия, но их, конечно, мало. И мы предложили создать в одной из ТОР специальный промышленный парк, в котором при сохранении всех привилегий для резидентов могли бы развиваться именно малые производства. На внутреннем рынке, на Дальнем Востоке, эти "простые вещи", которые обычно и производятся локально, были бы востребованы", - сказал Титов в интервью ТАСС на полях Восточного экономического форума.

По его словам, речь идет о гвоздях, изделиях из пластика, полиэтилена, которые сейчас импортируются из других стран, в основном из Китая. "Невыгодно производить их у нас. Нужны специальные преференциальные условия для этого", - пояснил бизнес-омбудсмен.

Он добавил, что будет обсуждать инициативу о создании промпарка с властями регионов Дальневосточного федерального округа.

VI Восточный экономический форум проходит во Владивостоке 2-4 сентября в гибридном формате, главная тема деловой программы - "Новые возможности Дальнего Востока в меняющемся мире". Помимо основных мероприятий, состоялись Молодежный ВЭФ и форум "ВЭФ Юниор", а также выставка "Улица Дальнего Востока". Организатором форума выступает Фонд Росконгресс. ТАСС - генеральный информационный партнер и официальное фотохост-агентство мероприятия.