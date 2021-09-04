Кабмин дополнительно выделил около 480 млн рублей на выплаты кураторам групп в колледжах

МОСКВА, 4 сентября. /ТАСС/. Правительство России выделило еще почти 480 млн рублей на выплаты в размере 5 тыс. рублей кураторам групп в колледжах. Соответствующее распоряжение подписал премьер-министр Михаил Мишустин, сообщила в субботу пресс-служба кабмина.

"На выплату ежемесячных вознаграждений кураторам групп в колледжах и техникумах будет дополнительно направлено более 479,6 млн рублей", - говорится в сообщении.

Деньги пойдут на выплаты педагогам средних специальных учебных заведений федерального подчинения.

Кураторы более 100 тыс. бюджетных учебных групп в учреждениях среднего профессионального образования с 1 сентября получают ежемесячную выплату в размере 5 тыс. рублей. Мера направлена на поддержку педагогов колледжей и техникумов, принявших на себя дополнительную нагрузку. В июле правительство РФ выделило почти 2 млрд 800 млн рублей на эти ежемесячные вознаграждения в 2021 году.

"Помочь педагогам средних специальных учебных заведений, которые приняли на себя обязанности по сопровождению студенческих групп, поручил президент России. Ранее аналогичные выплаты были назначены классным руководителям", - напомнили в субботу в пресс-службе кабмина.