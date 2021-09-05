СМИ: протяженность обустроенных дорог для туризма на Хайнане к концу года составит 922 км

ХАЙКОУ /Китай/, 5 сентября. /ТАСС/. Общая протяженность качественных современных дорог, идеально подходящих для совершения туристических поездок на автомобиле, в южнокитайской провинции Хайнань к концу текущего года составит 922 км. Об этом сообщила газета "Хайнань жибао".

По данным издания, власти постоянно улучшают прилегающую к автотрассам инфраструктуру, повышают ее экологичность. Ожидается, что расширение сети современных магистралей позволит создать новые интересные туристические маршруты и существенно снизит издержки логистических компаний при транспортировке грузов, усилит конкурентные преимущества Хайнаньского порта свободной торговли.

Как прокомментировала местная администрация, в провинции идет активное развитие индивидуального туризма: отдыхающие могут снять на прокат автомобиль и не ограничиваться традиционным пляжным отдыхом. Например, на машине можно съездить в центральную часть острова, чтобы полюбоваться джунглями субтропиков, на восточном побережье - заняться серфингом и осмотреть кокосовые рощи, а на западном - остановиться в современном отеле на берегу моря, чтобы в комфортных условиях полюбоваться потрясающими закатами и звездным небом южных широт.

Кроме того, в этом году правительство завершило проект по строительству более 80 станций обслуживания, расположенных около кольцевой автотрассы, которая идет вдоль всего побережья острова. Там можно отдохнуть, отремонтировать машину и получить всю необходимую информацию, которая может потребоваться в ходе путешествия. Вдоль магистрали расположены многочисленные гостиницы, супермаркеты и площадки для проведения различных культурно-развлекательных мероприятий.

На протяжении столетий ключевую роль в развитии экономики Хайнаня традиционно играл внутренний водный транспорт. С 70-х годов прошлого века его постепенно вытеснили автомагистрали. Оптимизация работы региональной системы дорог - одна из ключевых задач социально-экономического развития Хайнаня в 14-ю пятилетку (2021-2025).

Ранее администрация провинции сообщила, что в ближайшие пять лет в провинции планируется завершить строительство единой сети скоростных автодорог, благодаря которым можно будет быстро пересечь остров как с севера на юг или с запада на восток, так и с северо-востока на юго-запад, с юго-востока на северо-запад. В частности, появятся прямые трассы из города Цюнхай (восточное побережье), где ежегодно проводится Азиатский форум в Боао, до глубоководного порта Янпу (северо-запад), от пользующегося популярностью у туристов Линшуй-Лиского автономного уезда (юго-восток) до засушливого западного побережья, от космодрома в Вэньчане (северо-восток) через главные аграрные районы провинции до уезда Линьгао, который тянется вдоль пролива Цюнчжоу, отделяющего остров от материка.