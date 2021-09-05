США передали Украине лекарства от коронавируса на $20 млн

КИЕВ, 5 сентября. /ТАСС/. США передали на Украину гуманитарный груз на $20 млн, состоящий из лекарств от коронавируса. Предоставленная помощь является результатом договоренностей, достигнутых президентом Украины Владимиром Зеленским в ходе визита в США, сообщило в ночь на воскресенье украинское посольство в США на своей странице в Facebook.

"При содействии посольства на Украину был доставлен гуманитарный груз из США, предоставленный американской благотворительной организацией Direct Relief. Последние договоренности о получении данного гуманитарного груза были согласованы во время визита президента Украины [Владимира Зеленского] в США", - говорится в сообщении.

Уточняется, что груз состоит из используемых против COVID-19 инновационных лекарственных препаратов Бамланайвимэб и Этизвимэб - 60 тыс. флаконов на сумму $20 млн. "Лекарства рекомендованы для пациентов с легкой и средней степенями тяжести коронавирусной болезни, особенно при наличии риска перехода в тяжелую форму", - отметили в дипломатическом представительстве.

По информации посольства, груз ожидает растаможки и транспортировки в 24 области Украины. Распределение лекарств координируется министерством здравоохранения страны.

1 сентября офис президента Украины в ходе встречи Владимира Зеленского и американского лидера Джо Байдена в Вашингтоне разместил совместное заявление относительно стратегического партнерства двух стран, в котором, кроме прочего, сообщалось о том, что США намерены предоставить Украине дополнительную помощь, включая поддержку холодной цепи хранения, и дополнительные $12,8 млн связанной с COVID-19 помощи в рамках закона "О плане спасения Америки". Ранее США предоставили Украине около 55 млн долларов в связи с пандемией коронавируса и около 2,2 млн доз вакцин против ковида.

По состоянию на утро воскресенья на Украине за сутки зарегистрировано 1 379 новых случаев коронавируса, 17 человек умерли. За все время пандемии в стране выявлено около 2,3 млн инфицированных коронавирусом, почти 54 тыс. заразившихся умерли.