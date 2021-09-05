Кабмин выделил 500 млн рублей на создание центра компетенций Тимирязевской академии

МОСКВА, 5 сентября. /ТАСС/. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал распоряжение о выделении 500 млн рублей на создание федерального центра компетенций при Российском государственном аграрном университете им. К. А. Тимирязева. Об этом сообщается на сайте кабмина в воскресенье.

"При Российском государственном аграрном университете имени К. А. Тимирязева появится федеральный центр компетенций, где будут повышать квалификацию специалисты сельскохозяйственных организаций и проводиться научные исследования. Распоряжение о выделении на его создание 500 млн рублей подписал председатель правительства Михаил Мишустин", - говорится в сообщении.

Выделенные средства направят на завершение капитального ремонта в помещениях, где будут проходить курсы дополнительного профессионального образования и переподготовка специалистов. Часть денег пойдет на закупку оборудования для учебных классов и новых лабораторий.

Финансирование поможет увеличить количество специалистов, прошедших повышение квалификации в Тимирязевской академии, и повысить уровень научных исследований, уточняется на сайте кабмина.

Работа ведется в рамках ведомственной целевой программы "Научно-техническое обеспечение развития отраслей агропромышленного комплекса", входящей в государственную программу развития сельского хозяйства.