Bloomberg: ОАЭ представили новую категорию визы для специалистов

ТАСС, 5 сентября. Правительство ОАЭ в воскресенье представило новую категорию визы для талантливых людей и специалистов из других стран. Об этом сообщает агентство Bloomberg.

По его информации, новая Green Visa позволяет иностранным специалистам подавать заявку на трудоустройство без требования гарантий от работодателей. В правительстве также сообщили, что новая виза позволит иностранцам, потерявшим работу в ОАЭ, оставаться в стране до 180 дней.

Эмиратская газета Khaleej Times уточняет, что обладатели Green Visa смогут приглашать в ОАЭ своих детей в возрасте до 25 лет, а также родителей. В настоящее время обладателям визы разрешается привлекать в страну только своих детей младше 18 лет.

Bloomberg отмечает, что 80% населения страны составляют иностранцы, которые десятилетиями считаются основой экономики эмиратов. Кроме того, власти ОАЭ намерены привлечь инвестиции в страну, поэтому они вынуждены рассмотреть выдачу вида на жительство иностранцам на более длительный срок.