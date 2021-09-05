В Дербенте в 2022 году планируют начать строительство канатной дороги

МАХАЧКАЛА, 5 сентября./ТАСС/. Строительство первой канатной дороги в Дербенте планируют начать в 2022 году. В настоящее время завершаются работы по проектированию объекта, сказал в воскресенье ТАСС заместитель главы городской администрации Артур Гамзатов.

"В настоящее время ведутся работы по проектированию канатной дороги от новой набережной города Дербент до цитадели Нарын-Кала. Канатка в основном пройдет по улице Пушкина, которая также будет реконструирована. Нами ведется работа по проектированию, по согласованию со всеми заинтересованными ведомствами, в том числе с органами охраны ЮНЕСКО. В следующем году начинаются у нас уже работы по строительству непосредственно самой канатной дороги", - сказал собеседник агентства.

По его словам, в данный момент ведутся геологические работы на месте установки опор будущей канатной дороги. "Длина канатной дороги составит 3,5 км. За 15 минут канатка доставит пассажиров от новой Набережной до цитадели Нарын-Кала", - добавил он.

Дербент - один из древнейших городов России и мира, находится на побережье Каспийского моря, в 2015 году отпраздновал свое 2000-летие. Поселение на данной территории существовало более 5 тыс. лет назад. В 2003 году ЮНЕСКО внесло цитадель Нарын-Кала, древний город, в том числе Джума-мечеть VIII века и крепостные сооружения Дербента, в список Всемирного наследия как выдающиеся памятники Сасанидской империи и последующих культур. Сейчас Дербент - второй по величине город Дагестана с населением более 120 тыс. человек, ежегодно его посещают десятки тысяч туристов.