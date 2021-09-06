Шойгу: водородная энергетика должна стать основой энергетики Сибири

МОСКВА, 6 сентября. /ТАСС/. Сибирь обладает впечатляющим потенциалом развития новой энергетики, ее основой должна стать водородная энергетика. Такое мнение высказал Сергей Шойгу в опубликованном в понедельник интервью РБК.

"Потенциал развития новой энергетики в Сибири впечатляющий. Будущей основой там должна стать водородная энергетика. Сейчас это развивающееся, перспективное направление, которое придет на смену нынешним технологиям. В Сибири могут быть созданы с нуля производства водорода, в том числе и для последующего экспорта", - сказал Шойгу.

По его словам, в Сибирском регионе достаточно палладия, который благодаря своим свойствам и способности абсорбировать водород имеет широкие перспективы использования в водородной энергетике - в производстве материалов для хранения и транспортировки водорода, электродных материалов, катализаторов, топливных элементов и датчиков.

Шойгу подчеркнул, что Сибирь - кладезь "чистой" энергетики. "Здесь сосредоточено примерно 70% потенциала российской гидроэнергетики, который используется лишь на 10-20%. И этим конкурентным преимуществом нужно правильно распорядиться. При этом благодаря имеющемуся профициту электроэнергии в Восточной Сибири при создании новых экономических центров будут необходимы инвестиции только в передачу энергии, а не в генерацию", - сказал он.