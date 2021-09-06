Власти Хайнаня будут поощрять IPO зарегистрированных на острове дочерних компаний

ХАЙКОУ /Китай/, 6 сентября. /ТАСС/. Власти провинции Хайнань будут активно поощрять первичное размещение акций (IPO), зарегистрированных на острове дочерних подразделений ведущих китайских и иностранных компаний. Об этом сообщил информационный портал China News.

По его данным, речь идет о стратегически важных предприятиях, деятельность которых относится к приоритетным направлениям развития Хайнаньского порта свободной торговли. В связи с необходимостью повышения капитализации местных отраслей администрация региона утвердила проект "О финансовой поддержке мер по углублению всеобъемлющих реформ и открытости Хайнаня".

Как уточняется в документе, благодаря указанным мерам правительство рассчитывает ускорить формирование производственных цепочек и модернизацию промышленности. Одновременно руководство Хайнаня намеревается усилить туристический сектор, сферу современных услуг и передовых технологий, а также тропическое сельское хозяйство.

Администрация провинции, как отмечается в проекте, собирается продвигать выход компаний на IPO "на плановой и научной основе". Предприятия, намеревающиеся разместить свои ценные бумаги на биржах в Шанхае, Шэньчжэне или Гонконге, будут получать консультационную поддержку. Для модернизации ключевых отраслей и увеличения объема их финансирования власти будут привлекать ведущие инвестиционные институты.

10 июня Постоянный комитет Всекитайского собрания народных представителей (парламент) одобрил закон, который, как ожидается, сыграет решающую роль в развитии Хайнаньского порта свободной торговли. В июне прошлого года администрация острова опубликовала генеральную программу развития, которая предусматривает постепенное снятие ограничений и уменьшение налогового бремени компаний, вовлеченных в хозяйственную деятельность провинции. Согласно новой стратегии, к 2025 году на Хайнане будет сформирован эффективный механизм стимулирования устойчивого и долгосрочного роста, предусматривающий активное участие этого региона в международных цепочках поставок.