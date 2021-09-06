"Ъ": правительство поддержало идею "Россетей" об учете дивидендов в своем тарифе

МОСКВА, 6 сентября. /ТАСС/. Первый вице-премьер РФ Андрей Белоусов поддержал предложение "Россетей" об учете дивидендов в тарифе на услуги по передаче электроэнергии, ограничив его рост уровнем инфляции. Как пишет в понедельник газета "Коммерсантъ" со ссылкой на источники, первый зампред правительства поручил до 1 октября внести в правительство необходимые изменения.

Председатель правительства Михаил Мишустин после получения от главы холдинга Андрея Рюмина письма от 29 июня с предложением включить расчетную предпринимательскую прибыль в тариф на услуги по передаче электроэнергии в размере 5% от выручки поручил проработать этот вопрос первому вице-премьеру Андрею Белоусову, главе ФАС Максиму Шаскольскому и вице-премьеру Александру Новаку. Эту тему, подчеркивает газета, поднимает каждый новый руководитель холдинга, однако правительство не сформировало единого подхода к его дивидендам.

В письме Рюмина (издание ознакомилось с текстом письма) отмечается, что тарифы по транспортировке газа, нефти и нефтепродуктов предусматривают расходы на дивиденды; в теплоснабжении, водоснабжении, сбытовых надбавках гарантирующих поставщиков электроэнергии их источником является расчетная предпринимательская прибыль, которая учитывается в необходимой валовой выручке компаний. Однако для электросетевых компаний источник компенсаций затрат на дивиденды отсутствует, а регуляторы расценивают выплаты как нецелевое использование средств. В результате структуры "Россетей" выплачивают дивиденды за счет привлечения заемных средств, источника возврата и обслуживания которых нет.

Белоусов поддержал идею холдинга и поручил до 1 октября внести в правительство необходимые изменения. По его мнению, рост тарифа необходимо ограничить уровнем инфляции. В аппарате Новака подтвердили принятые на совещании у Белоусова решения. В аппарате первого зампреда, в ФАС и "Россетях" изданию не предоставили комментарии.

"Россети" являются одной из крупнейших электросетевых компаний в мире, управляет 2,37 млн км линий электропередачи, 517 тыс. подстанций трансформаторной мощностью более 802 ГВА. По итогам 2020 года чистая прибыль "Россетей" по МСФО составила 61,18 млрд рублей, выручка - 1,002 трлн рублей. Имущественный комплекс группы "Россети" включает в себя 34 дочерних и зависимых общества, в том числе 15 межрегиональных и магистральную сетевую компанию. Контролирующим акционером является государство в лице Федерального агентства по управлению государственным имуществом России, владеющее 88,04% долей в уставном капитале.