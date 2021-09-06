Власти Чувашии планируют направить более 555 млн рублей на выплаты по льготной ипотеке

ТАСС, 6 сентября. Свыше 555 млн рублей направят на выплаты первого взноса по льготной ипотеке семьям Чувашии в течение четырех лет. Об этом сообщил в понедельник ТАСС глава Чувашии Олег Николаев.

"Запущена дополнительная мера поддержки нуждающихся семей. При получении ипотечных кредитов на приобретение жилья на первичном рынке за счет бюджетных средств оплачивается первоначальный взнос по ипотеке в размере 20% от стоимости жилья. На эти цели на ближайшие четыре года предусмотрено 555,5 млн рублей", - сказал собеседник агентства.

Николаев уточнил, что такую поддержку в Чувашии смогут получить около 1 тыс. семей. "В 2021 году на это предусмотрено 151,5 млн рублей", - добавил глава республики.

По его словам, на сегодняшний день уже свыше 200 семей изъявили желание улучшить свои жилищные условия с помощью программы льготной ипотеки. "Согласно прогнозам, в этом году выплаты смогут получить около 270 семей", - отметил он.

Глава республики пояснил, что заявления на участие в программе принимаются администрациями муниципалитетов. "Основные условия - нуждаемость в жилье и покупка жилья на первичном рынке. Заключены соглашения с банками - АО "Специализированный застройщик "Ипотечная корпорация Чувашской Республики", АО "Россельхозбанк", ПАО "Сбербанк" и ПАО "Промсвязьбанк", - сказал Николаев. По мнению главы Чувашии, эта мера поддержки позволит повысить доступность ипотечных кредитов для жителей республики, а также нарастить объемы строительства жилья застройщиками.

Национальный проект "Жилье и городская среда" состоит из четырех федеральных проектов - "Ипотека", "Жилье", "Формирование комфортной городской среды", "Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда". Общий объем финансирования мероприятий из всех источников, включая внебюджетные, превышает 1 трлн рублей. Основной целевой показатель нацпроекта - обеспечение ежегодного ввода в эксплуатацию 120 млн кв. м жилья и улучшение жилищных условий 5 млн семей ежегодно.