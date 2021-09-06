"Транснефть" остановила отгрузку нефти в Новороссийске из-за шторма

МОСКВА, 6 сентября. /ТАСС/. Отгрузку нефти в порту Новороссийска остановили из-за начавшегося накануне шторма. Улучшение погоды ожидается не раньше среды, сообщил журналистам официальный представитель "Транснефти" Игорь Демин.

"Вчера в 13:15 (мск) в Новороссийске начался шторм, ветер 14 м/сек, порывами до 22 м, все работы остановлены", - сказал он.

При этом улучшение погоды ожидается не раньше 8 сентября, отметил Демин. На рейде сейчас находится один танкер класса aframax.

В остальных портах погода рабочая, опаздывающих танкеров нет.

Прием нефти в систему "Транснефти" в прошедшие выходные продолжал ограничивать на узле 569 ООО "Густоречинский участок" из-за отсутствия товарной нефти, добавил официальный представитель "Транснефти". Поставки на НПЗ идут в соответствии с действующим планом.