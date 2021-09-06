"Полюс" рассматривает подачу заявки на месторождение Кючус

ВЛАДИВОСТОК, 6 сентября. /ТАСС/. Золотодобытчик "Полюс" рассматривает подачу заявки на разработку месторождения Кючус, аукцион на которое пройдет 8 октября. Об этом в кулуарах Восточного экономического форума сообщил ТАСС генеральный директор компании Павел Грачев.

Ранее сообщалось, что Роснедра будет принимать заявки на участие в аукционе до 22 сентября. Размер стартового платежа за пользование недрами на месторождении, которое расположено в Якутии, составит 2,2 млрд рублей.

"Сроки достаточно короткие. Мы анализируем лицензионные условия для участия в аукционе, имеющуюся у нас геологическую информацию по данному месторождению. Напомню, что "Полюс" 10 лет назад владел лицензией на геологическое изучение Кючуса. Соответственно, мы будем принимать решение непосредственно перед дедлайном на подачу документов", - сказал Грачев.

До октября 2009 года лицензией на геологоразведку без права добычи на месторождении владело дочернее предприятие "Полюса".

Ранее Минприроды сообщало, что аукцион на Кючус будет проводиться со спецусловиями. Согласно первому условию, уровень добычи на месторождении должен составить не менее 10 тонн золота в год с даты выхода на проектную мощность. Второе условие - победитель аукциона обязан не позднее июня 2028 года начать использовать электроэнергию атомной генерации не менее 35 МВт, которую должна поставлять атомная станция малой мощности в Якутии.

По состоянию на 1 января 2020 года запасы золота для открытой обработки на участке недр, включающем месторождение Кючус, составляют 70,92 тонны по категории C1, 38,42 тонны по категории C2. Запасы серебра для открытой обработки по категории C2 составляют 16,6 тонны. Ресурсный потенциал месторождения превышает 250 тонн.